Campeões olímpicos realizam entrega de doações para vítimas de Petrópolis

Os campeões olímpicos da ginástica, Rebeca Andrade e Arthur Zanetti, acompanhados do diretor-geral do Comitê Olímpico do Brasil e medalhista de ouro em Barcelona 1992, Rogério Sampaio, entregaram mil cestas básicas doadas pelo COB nesta sexta-feira, aos afetados pelas chuvas de Petrópolis, na Paróquia São José da Lagoa.

Além das doações em si, a ação do COB tem o intuito de incentivar a população brasileira a seguir com as doações e com o auxílio à cidade de Petrópolis. "O COB e todos nós ficamos muito sensibilizados e lamentamos muito o ocorrido em Petrópolis. Surgiu, assim, a necessidade de auxiliarmos através da doação de cestas básicas, nos aproximando inclusive dos valores do Movimento Olímpico. Um deles é a Solidariedade e, por isso, estamos hoje aqui fazendo esta doação", afirmou Rogério Sampaio.

"O esporte é solidário em sua essência e dessa maneira o Cristo Redentor abre seus braços para todas as entidades que estão motivadas em ajudar os mais vulneráveis", agradeceu padre Omar, reitor do Santuário Cristo Redentor e pároco da Paróquia São José da Lagoa.

Até aqui, as chuvas do último dia 15 causaram mais de 200 mortes, além de desaparecidos e desabrigados. Nesse momento delicado, a dupla de ginastas se emocionou ao realizar a entrega das doações feitas às pessoas atingidas pelo temporal. Além das mil cestas básicas, doações feitas pelos colaboradores do COB, como roupas, alimentos não perecíveis, produtos de limpeza e de higiene pessoal, também foram entregues pelos atletas.

"É muito bom fazer parte de uma ação como essa. Ficamos muito tristes vendo o que aconteceu em Petrópolis. E saber que eu me importo com o acontecido e que o COB também se importa é um orgulho enorme. Vou levar esse momento para o resto da vida", declarou Rebeca Andrade, ouro e prata nos Jogos Olímpicos de Tóquio. "Quem puder, por favor, continue contribuindo. Toda a ajuda é necessária neste momento difícil que centenas de famílias estão passando", também afirmou Zanetti.

Além do COB, clubes do Rio de Janeiro, como Vasco e Flamengo, e celebridades, como Casimiro Miguel, apresentador e streamer da TNT Sports, realizaram arrecadação de doações para a cidade nos últimos dias.