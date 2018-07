Canadá perde da Alemanha e encara Brasil na disputa do bronze no futebol feminino

O Brasil vai disputar a medalha de bronze no torneio de futebol feminino da Olimpíada do Rio de Janeiro contra o Canadá, que perdeu para a Alemanha por 2 a 0, nesta terça-feira, na outra semifinal, no Mineirão, em Belo Horizonte.

A briga pelo ouro ficará entre Alemanha e Suécia, que mais cedo despachou o Brasil por 4 a 3 nos pênaltis após 0 a 0 no tempo normal e na prorrogação, no Maracanã. O jogo entre o Brasil e Canadá será no Itaquerão, na sexta-feira, às 13h. A disputa pelo outro acontece no mesmo dia às 17h30 no Maracanã. Os gols foram marcados por Melanie Behringer e Sara Daebritz.

Foi o segundo jogo de equipes de futebol da Alemanha no Mineirão pela Olimpíada. No primeiro, no dia 10, o time masculino goleou Fiji por 10 a 0, ainda pela fase de grupos. Tanto nesta terça, no jogo entre equipes femininas, como na partida do dia 10 as pequenas torcidas presentes, formadas basicamente por brasileiros, apoiaram os adversários da Alemanha, ainda como lembrança dos 7 a 1 do time europeu contra o Brasil na Copa do Mundo de 2014, jogo também disputado no Mineirão. Nesta terça, o grito era "Olé, olé, olé, olá, Canadá, Canadá".

Mas o time a abrir o placar foi a Alemanha, com Behringer cobrando pênalti cometido por Kadeisha Buchanan em Alexandra Poo aos 20 minutos. O primeiro tempo foi de poucos lances com oportunidade de gol para as duas equipes. Aos 34, Ashley Lawrence arriscou de fora da área para o Canadá. A goleira alemã defendeu sem dificuldade. Aos 43, Anja Mittag chutou também de fora da área. A bola passou à direita da goleira Stephanie Labbe, bem próximo à trave canadense. Aos 45, foi a vez da equipe canadense tentar. Kadeisha Buchanan tentou de cabeça. A zaga da Alemanha tirou em cima da linha.

O primeiro ataque do segundo tempo foi da Alemanha. Melanie Leupolz recebeu na esquerda, limpou a zaga e chutou no canto direito aos 2 minutos. A goleira canadense segurou. Onze minutos e o Canadá perdeu a melhor chance de gol que teve na partida até o momento. Melissa Tancredi avançou pela direita e tocou no meio para Janine Beckie, que chutou à esquerda da goleira alemã. O time europeu marcou o segundo aos 14 minutos. Sara Daebritz recebeu na direita, na entrada da área, e chutou no canto direito de Stephanie Labbe.

O Canadá tentou diminuir a diferença no placar duas vezes em chutes de Jessie Fleming e Diana Matheson, aos 22 e 23 minutos. Ambos defendidos pela goleira alemã, que pegou outro aos 31, de Janine Beckie. Apesar da pressão, o Canadá não conseguiu marcar e terá que se contentar com a disputa pelo bronze com o Brasil. Sobre os finalistas, a melhor performance entre os dois países no futebol feminino olímpico é da Alemanha, que conquistou o bronze em 2000, 2004 e 2008. Já a Suécia nunca subiu ao pódio.

PARTICIPE