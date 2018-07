Canoagem velocidade do Brasil fecha Pan com mais duas vagas ao Rio-2016

A primeira vaga conquistada foi na prova K1 200 m sênior, com Silva, que ficou com a medalha de prata atrás do argentino Omar de Andrés, que já estava classificado para a Olimpíada.

Depois, Edson Silva conquistou a segunda vaga junto do companheiro Gilvan Ribeiro na prova K2 200 m sênior e comemorou bastante. Agora a meta é superar a melhor colocação brasileira em uma prova olímpica de canoagem.

"É um sonho realizado, três ciclos olímpicos tentando e agora consegui. No K1 e K2, com meu companheiro Gilvan Ribeiro, e no Rio de Janeiro. Só tenho a agradecer a todos e treinar para tentar superar o melhor resultado que temos até hoje em Olimpíadas, que é o oitavo lugar", comentou o atleta conhecido como Edinho.

Com as duas vagas, a canoagem velocidade passou a ter cinco representantes nos Jogos do Rio. Isaquias Queiroz e Erlon de Souza na canoa, nas provas de C1 1000m, C1 200m e C2 1000m; Edson Silva e Givan Ribeiro brigam por medalha nas provas de K1 200m e K2 200m, e ainda há mais uma vaga no K1 feminino para o país-sede.

MEDALHAS NA BAGAGEM - Ao final da disputa do Pan-Americano, o Brasil conseguiu voltar para a casa com a bagagem cheia de medalhas. Nas provas deste domingo, Maicon Santos foi campeão no C1 500m sênior, e Valdenice Nascimento ficou com o bronze no feminino.

Ainda no último dia de competições, no C2 200m sênior, Ângela Silva e Andréa Oliveira ficaram com a prata, e as atletas Bruna Domingues e Mirian Barbosa conquistaram o ouro no K2 200m júnior.

Antes, o País já havia levado ouros no K1 200m júnior com Bruna Domingues e no C1 200m júnior com Jacky Godmann. No K4 1000m sênior, o Brasil conquistou a medalha de prata com a equipe formada por Celso Oliveira, Vagner Souta, Roberto Maehler e Gilvan Ribeiro. E também levou para a casa os bronzes com Ana Paula Vergutz e Ediléia Reis no K2 200m sênior e com Angela Aparecida e Andrea Oliveira no C2 500m sênior.