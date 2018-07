Isaquias Queiroz abandona final do C1 1.000, mas avança em dupla

O canoísta Isaquias Queiroz teve um dia de altos e baixos na etapa de Duisburg da Copa do Mundo. Em sua última competição antes dos Jogos Olímpicos, o brasileiro abandonou a final do C1 1.000 metros e, em dupla com Erlon de Souza, avançou à decisão do C2 1.000 metros, na Alemanha.

Voltando a competir nesta semana, Isaquias se destacou nas eliminatórias e na semifinal, na sexta-feira. E, neste sábado, parecia seguir pelo mesmo caminho no C1 1.000m. Ele largou na frente e liderou até metade da distância. No entanto, caiu de ritmo e desistiu da prova quando faltavam cerca de 200 metros. Nem cruzou a linha de chegada.

A prova foi vencida pelo alemão Sebastian Brendel, que é o atual campeão olímpico da distância. Serghei Tarnovschi, da Moldávia, garantiu o segundo lugar e o ucraniano Pavlo Altukhov chegou na terceira posição.

Depois do resultado inesperado, Isaquias, que é uma das esperanças de medalha de ouro para o Brasil nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro, voltou a competir na semifinal do C2 1.000m e, junto de Erlon, conquistou lugar na final que será disputada neste domingo.

Ainda neste sábado, o mesmo Erlon obteve a medalha de bronze com Ronilson Oliveira na prova do C2 200 metros, que não é disputada em Olimpíadas.