Carismático, Toaldo dá 'show' em clínica e mostra paciência

Carismático, simpático e inteligente, o ex-jogador Toaldo deu um show na primeira edição do "Esportes em Ação", nesta terça-feira, realizada no Colégio Miguel de Cervantes, em São Paulo. Além de dar uma palestra de 30 minutos sobre uma das principais modalidades olímpicas, o vôlei, quando também respondeu perguntas dos jovens, o campeão da Liga Mundial de 1993 ainda teve fôlego para ensinar alguns truques do esportes, como a técnica do saque, da recepção e do passe. "Sou pai e sei a importância que minha filhas dão quando um profissional vai até a escola passar sua experiência."

Com relação à Olimpíada no Rio, Toaldo está preocupado. "Estamos a pouco mais de quatro meses dos Jogos e nem temos ministro do Esporte", condenou.

Com relação à participação do vôlei na competição, Toaldo está mais otimista. "Temos grandes times, mas acho que a praia tem mais condições de obter o ouro. Na quadra, o feminino possui várias jogadoras em fim de carreira, mas o Zé Roberto (técnico) tira leite de pedra." Para o ex-jogador, a seleção feminina terá de superar China, Estados Unidos e Holanda para conquistar o terceiro ouro consecutivo.

Na disputa do vôlei masculino, Toaldo também prevê muito equilíbrio. "Itália, Estados Unidos e França são adversários muito fortes. E ainda teremos de suportar a pressão de jogar em casa." Toaldo é empresário de jogadores de vôlei e também faz comentários em transmissões do canal Band Sports.