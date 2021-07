Carol Gattaz festeja vitória do vôlei no seu aniversário de 40 anos nos Jogos de Tóquio

A seleção brasileira feminina de vôlei conseguiu a segunda vitória nos Jogos Olímpicos de Tóquio-2020. Em uma partida emocionante, o Brasil venceu a República Dominicana por 3 sets a 2, na Ariake Arena, no Japão. A partida foi válida pelo Grupo A da competição e, na estreia, o time comandado pelo treinador José Roberto Guimarães havia superado a Coreia do Sul por 3 a 0.

A ponteira Fernanda Garay teve grande atuação e foi a maior pontuadora do confronto, com 26 pontos. A também ponteira Gabi foi outra que se destacou, com 20 pontos. Pelo lado da República Dominicana, destaque para a oposta Brayelin Martinez, com 24.

Ao final do confronto, a central Carol Gattaz, que completou 40 anos nesta terça-feira, comentou sobre a vitória do Brasil no tie-break contra a República Dominicana. "Tudo que estou vivendo tem sido maravilhoso. Completar 40 anos disputando um Jogos Olímpicos é um grande presente de Deus. A partida de hoje foi muito difícil. A República Dominicana tem um bloqueio pesado e jogou muito bem. Fico feliz que conseguimos a vitória, foi uma grande partida e vamos crescendo na competição. Temos que pensar em um jogo de cada vez", disse.

A oposta Rosamaria, que entrou bem nas inversões, também fez uma análise da vitória do Brasil. "Foi um jogo muito duro. A República Dominicana defendeu, passou bem e estava difícil de virar bola. Fico feliz que o time foi resiliente e cresceu nos momentos de dificuldade para fechar a partida", afirmou.

O Brasil terá o Japão como próximo adversário nos Jogos de Tóquio-2020. O duelo será nesta quinta-feira, às 7h40 (de Brasília). Na última edição da Olimpíada, no Rio de Janeiro, em 2016, a seleção ficou em quinto lugar. O País tem dois ouros e dois bronzes no vôlei feminino.