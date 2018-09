Carrasco de Isaquias, Brendel disputa evento no Rio e quer conhecer filho do brasileiro

O alemão Sebastian Brendel é uma lenda da canoagem velocidade. Atual campeão mundial e olímpico, ele é o grande rival de Isaquias Queiroz. E neste domingo ambos estarão competindo no Desafio Mano a Mano, que será disputado na Lagoa Rodrigo de Freitas, no Rio, no mesmo palco do evento olímpico. O grande nome da disputa é mesmo Brendel, que tem três ouros olímpicos e conquistou 18 pódios em Mundiais. Confira a entrevista exclusiva com o atleta.

Qual sua expectativa para o duelo com o Isaquias Queiroz no Mano a Mano?

Eu gosto de competir contra os melhores do mundo. As disputas com o Isaquias são sempre muito emocionantes e apertadas. Espero estar em boa forma no Rio e poder mostrar corridas interessantes para todos os espectadores.

Você tem boas recordações do Brasil?

É incrível estar de volta ao Rio, dois anos depois do meu maior sucesso na carreira. Tenho boas lembranças da cidade e do povo carioca. Tenho certeza de que vou me divertir no Brasil.

Como é sua relação com o Isaquias?

Nós temos muito respeito um pelo outro. Nós somos dois dos melhores atletas de canoas do mundo na atualidade. Eu gosto quando tenho a chance de competir contra os melhores atletas e Isaquias é com certeza um deles. A primeira vez que estivemos juntos em uma final foi em 2012, em uma etapa da Copa do Mundo. Um ano depois ficamos juntos no pódio no Campeonato Mundial em Duisburg.

Te surpreendeu ele homenagear você colocando seu nome no filho dele?

Com certeza fiquei muito surpreso, isso é uma grande honra para mim. Em um primeiro momento, eu realmente não sabia o que dizer a ele. Depois de um dia eu respondi para o Isaquias: 'Sebastian é um ótimo nome para seu filho'. Agora espero encontrar Sebastian pela primeira vez e dar um presente a ele.

Qual o segredo para ser um campeão na canoagem?

Há diversos fatores. No começo você deve ter a mentalidade certa para treinamento e competição. Eu trabalhei muito duro no treinos por muitos anos. Se você quer ser o melhor, você tem de fazer o melhor treinamento. Também é muito importante a família e o treinador, eles sempre me apoiam em tudo o que eu faço.

Qual sua expectativa para os Jogos Olímpicos de Tóquio, em 2020?

Espero conseguir me manter saudável ao longo dos próximos dois anos e para fazer o meu treino como planejei. Tenho certeza de que veremos disputas emocionantes na raia olímpica da canoagem e espero voltar ao pódio.

Como você consegue ser um campeão mundial de canoagem e um agente da polícia ao mesmo tempo?

Eu sou da Polícia Federal, mas neste momento sou mais um atleta. A polícia me dá a chance de treinar e competir, e tenho de trabalhar como um policial apenas por um curto período de tempo no ano. Depois da minha carreira esportiva, eu ​​posso deixar de ser atleta e me tornar um policial em tempo integral.

Você se sente invencível? Você acha que Isaquias pode te superar no futuro?

Não, eu não me sinto invencível. Eu respeito os outros atletas e não é impossível me derrotar... Mas eu tento tornar isso o mais difícil possível para os meus oponentes.

SERVIÇO: Desafio Mano a Mano

Local: Av. Borges de Medeiros, 1424 - Lagoa Rodrigo de Freitas

Entrada: gratuita

Quando: sábado (22) às 10h e domingo (23) às 9h30

