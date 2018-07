CAS libera russa Darya Klishina a participar do salto em distância

O recurso da russa Darya Klishina, do salto em distância, foi aceito pela Corte Arbitral do Esporte na madrugada desta segunda-feira e ela está liberada para competir nos Jogos Olímpicos do Rio. A atleta estreia nesta terça-feira, às 21h05, na prova classificatória depois de toda a equipe de atletismo do país ter sido banida após um escândalo sistemático de doping.

Morando nos Estados Unidos neste ciclo olímpico, Klishina era a única integrante do atletismo russo que havia sido autorizada a participar de competições internacionais, incluindo a Rio-2016. No entanto, a Iaaf (Associação das Federações Internacionais de Atletismo) tentou revogar o privilégio baseada em novas informações sobre um possível envolvimento com o sistema de doping estatal russo.

A russa alegou que estava sujeita a todos os testes antidoping dentro de fora de competição fora da Rússia no “período relevante” e teve o argumento aceito. Apesar das informações adicionais apresentadas por Richard McLaren em um relatório entregue em 18 de julho, a Corte Arbitral do Esporte concluiu que a atleta cumpriu um critério relevante por morar permanentemente fora da Rússia e manteve Klishina nos Jogos Olímpicos.

