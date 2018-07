CAS rejeita recurso e Bulgária fica fora do Rio-2016 no levantamento de peso Envolta em seguidos casos de doping, a Bulgária está mesmo fora dos Jogos Olímpicos do Rio no levantamento de peso. A Corte Arbitral do Esporte (CAS, na sigla em inglês) anunciou nesta sexta-feira que rejeitou a apelação da federação búlgara contra a punição imposta pela Federação Internacional de Levantamento de Peso (IWF, na sigla em inglês).