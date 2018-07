CAS vai julgar casos pendentes de doping de oito atletas russos

Os casos incluem novas acusações contra Tatyana Chernova, campeã mundial do heptatlo em 2011, e também as corredores Kristina Ugarova e Yekaterina Sharmina. Os outros cinco casos são dos marchadores Vera Sokolova, Elmira Alembekova, a atual campeã europeia nos 20km, Ivan Noskov, Mikhail Ryzhov, prata nos 50km no Mundial de 2013, e Denis Strelkov.

Chernova foi previamente suspensa em janeiro de 2015 depois de testar positivo para um esteroide, e o novo caso poderia levar a uma suspensão longa e a desqualificação de alguns dos seus principais resultados. O caso envolve o seu passaporte biológico, abrangendo valores sanguíneos suspeitos que podem cobrir anos da carreira de um atleta.

O caso contra Sharmina, medalhista bronze na prova dos 1.500 metros do Europeu Indoor de 2011, não era anteriormente conhecido. O caso de Ugarova recebeu uma recomendação, em novembro para o banimento pelo resto da sua vida por uma comissão da Agência Mundial Antidoping (Wada) depois da revelação de uma gravação em que ela supostamente confessa o uso de substâncias proibidas.

Os cinco marchadores russos testaram positivo no mesmo dia em junho passado no centro de treinamento nacional em Saransk. Uma comissão da Wada relatou evidências de que os treinadores russos tentaram obstruir e intimidar os avaliadores antes dos atletas serem encontrados e testados.

A Federação Russa de Atletismo foi suspensa em novembro pela IAAF após relatório de comissão da Wada detalhar o uso sistemático de substâncias proibidas, com o apoio estatal. A CAS não revelou quando será apresentado um veredicto sobre os oito casos.