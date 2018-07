CBAt confirma GP Brasil de Atletismo em São Bernardo

Principal nome do atletismo brasileiro na atualidade, Fabiana Murer não vai participar do GP Brasil deste ano. O evento, único realizado em solo brasileiro com a chancela da IAAF (Associação das Federações Internacionais de Atletismo), será disputado em 19 de junho, em São Bernardo do Campo (SP). Terá 15 provas, e o salto com vara feminino não é uma delas.

O GP Brasil estava originalmente marcado para acontecer uma semana depois, dia 26 de junho - esta segue sendo a data no calendário da IAAF publicado no site da entidade. Conforma havia sido noticiado pela Agência Estado, nesta segunda-feira a Confederação Brasileira de Atletismo (CBAt) confirmou a antecipação para 19 de junho, também domingo.

A competição vai acontecer pela primeira vez na Arena Caixa, em São Bernardo do Campo (SP), local que também receberá o Troféu Brasil, a partir de 30 de junho. O GP é um evento internacional de um único dia, com uma bateria por prova, enquanto o Troféu é o equivalente ao campeonato brasileiro e dura quatro dias.

No GP, decidiu-se por não incluir o salto com vara feminino, apenas o masculino. A escolha surpreende porque, três dias antes, já vai haver uma importante competição masculina na Europa, em Estocolmo (Suécia), válida para a Diamond League.

Pelo que a CBAt divulgou nesta segunda-feira, o GP terá as seguintes disputas masculinas: 100m, 400m, 800m, 3.000m com obstáculos, salto em altura, salto triplo, lançamento do dardo e salto com vara. No feminino, serão disputados os 200m, 1.500m, 100m com barreiras, salto em distância, salto triplo, arremesso do peso e lançamento do martelo.