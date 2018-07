Troféu Brasil de Atletismo será de novo em São Bernardo A Confederação Brasileira de Atletismo (CBAt) anunciou nesta terça-feira que o Troféu Brasil de Atletismo, campeonato nacional da modalidade, será disputado esse ano em São Bernardo do Campo. Pelo segundo ano consecutivo, a competição vai acontecer no Centro de Atletismo Professor Oswaldo Terra, a Arena Caixa, mais moderno local à disposição para a modalidade no País.