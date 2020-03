CBAt divulga normas para utilização do CT de atletismo em Bragança Paulista

A Confederação Brasileira de Atletismo (CBAt) divulgou uma nota oficial sobre a utilização do Centro Nacional de Desenvolvimento do Atletismo (CNDA), que fica em Bragança Paulista (SP), para que os atletas de elite do Brasil possam treinar e minimizar os efeitos que a pandemia do novo coronavírus, denominado Covid-19, vem causando na preparação de todos na temporada de 2020.

Como a Prefeitura Municipal de Bragança Paulista declarou situação de emergência, o alojamento do CNDA permanecerá fechado, sem previsão de retorno de utilização. Mas poderão usar as instalações para treinamento: atletas que integram o Plano de Preparação Olímpica (PPO), as seleções brasileiras em 2020, que foram medalhistas em Mundiais e Pans em 2019, atletas que estejam entre os dois primeiros colocados do Ranking Brasileiro Adulto de 01/01/2019 a 14/03/2020, atletas da categoria sub-20 medalhistas em Mundiais em 2018 e 2019 e os que já realizam treinamento contínuo no CNDA.

As medidas visam a dar condições de treinamento para atletas que possam integrar as seleções brasileiras em 2020, mesmo que o cenário atual não garanta que o calendário internacional terá as competições programadas antes da pandemia do Covid-19.

Os atletas precisam ser acompanhados dos seus treinadores, terão de apresentar atestado médico e assinar um termo de responsabilidade. Os treinos serão realizados na pista externa, ao ar livre. Na pista indoor e sala de musculação, a presença será limitada a cinco e três pessoas, respectivamente, ao mesmo tempo.