CBC convoca 3 brasileiros para o mountain bike no Rio

A Confederação Brasileira de Ciclismo (CBC) anunciou oficialmente nesta sexta-feira os três atletas convocados para defender o País no mountain bike nos Jogos Olímpicos do Rio. Além de Henrique Avancini e Raiza Goulão, melhores brasileiros do ranking mundial, também foi chamado Rubens Valeriano Donizete, o Rubinho, que vai para a terceira Olimpíada consecutiva.

Para definir a convocação, a CBC não utilizou o ranking mundial divulgado na última quarta-feira com Ricardo Pscheidt em 67.º lugar e Rubinho em 88.º. A entidade somou os pontos que eles têm agora com os que tinham há um ano, levando em consideração, assim, os resultados das últimas 108 semanas - dois anos.

Nessa conta, Rubinho se deu melhor. Somou 842 pontos, contra 774 de Ricardo Pscheidt. Henrique Avancini ficou muito à frente, com 1.852. Os resultados dos três deixaram o Brasil em 13.º lugar no ranking por nações, último posto dentro da zona que classificava dois ciclistas por país.

Esta será a terceira Olimpíada de Rubinho, que foi 21.º em Pequim e 24.º em Londres, sempre como único brasileiro. Pscheidt fica como suplente para o caso de lesão de Rubinho ou de Avancini.

Entre as mulheres, foi convocada Raiza Goulão, que aparece em 17.º no ranking mundial esta semana. Isabella Lacerda, que sofreu com dengue na reta final da corrida olímpica, fica como suplente.

No ciclo passado, o Brasil não se classificou para o mountain bike feminino dos Jogos de Londres. Jaqueline Mourão representou o País em 2004 e 2008. Entre os homens, o País teve dois atletas em 1996 (Ivanir Lopes e Márcio Ravelli), um em 2000 (Renato Seabra), em 2004 (Edvandro Cruz), 2008 e 2012 (Rubens Donizete foi às duas edições).