CBDA convoca renovada seleção de nado artístico para chegar às finais do Mundial

A Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos (CBDA) anunciou nesta sexta-feira os 14 atletas convocados para a próxima edição do Mundial de Esportes Aquáticos de Budapeste, na Hungria. São 12 titulares e dois reservas na renovada seleção brasileira que terá como meta chegar às finais de equipes e também nos duetos.

A competição será realizada entre 18 de junho a 3 de julho. E a segunda parte do treinamento será novamente no Parque Aquático Maria Lenk, no Rio de Janeiro, até a ida para o Mundial. Antes de "fechar o grupo", os atletas já vinham trabalhando juntos no complexo carioca desde fevereiro.

Leia Também Conheça Gustavinho, filho de Gustavo Borges que disputará o Mundial de Natação na Hungria

Entre as tantas caras novas na seleção estão Jullia Catharino, Anna Giulia Veloso, Vitoria Casale e Gabriela Regly, que se destacaram em competições recentes e ganham a primeira oportunidade. Laura Miccuci, que participou do dueto no Pré-Olímpico para Tóquio, também está na competição.

Completam o time Luiza Lopes, Rafaela Geraldi, Ana Beatriz Nunes, Celina Tieme, Luiza Ferreira, Ana Luiza Sales e Fabiano dos Santos, além dos reservas Bernardo da Silva Santos e Vitória Diegues Brasil.

"Essas atletas vêm de uma vitória no Campeonato Sul-Americano júnior, uma grande participação nos Jogos Pan-Americanos júnior e se juntam a grandes nomes do esporte nacional para correrem atrás do melhor resultado possível no Mundial", disse a coordenadora de nado artístico da CBDA, Juliana Dias.

"A ideia é alcançar as finais nas provas de equipe e duetos e, assim, voltar a ascender no cenário internacional. Não é uma tarefa fácil, mas nossas meninas estão preparadas para cumprir o objetivo da melhor forma possível", completou.