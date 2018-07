CBDA garante participação de seleção olímpica de natação nos EUA e na Europa Já convocada para os Jogos Olímpicos do Rio, a seleção brasileira de natação vai se dividir em duas em junho. Os atletas de provas mais rápidas vão para duas etapas do Mare Nostrum, principal circuito europeu. Os restantes participam da etapa de Santa Clara do Pro Swim, antigo GP, o expressivo circuito norte-americano.