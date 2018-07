CBDA tem diretores sob suspeita, e MPF pede bloqueio de bens

O Ministério Público Federal vai pedir o bloqueio de bens do presidente da Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos (CBDA), Coaracy Nunes, e de outros três dirigentes da entidade. Eles são suspeitos de superfaturar uma licitação de materiais esportivos para preparação dos atletas que participaram dos Jogos Olímpicos do Rio. Os valores chegam a R$ 4,5 milhões.

A informação foi divulgada pela Globo. Segundo matéria vinculada no Bom dia Brasil, nesta quarta-feira, o acordo para fornecimento de materiais esportivos foi assinado com uma empresa de fachada em São Paulo. No endereço na zona oeste da cidade onde deveria funcionar a Natação e Comércio de Artigos Esportivos Ltda, funciona um Pet Shop.

A procuradora que assina a ação pede ainda que Coaracy Nunes seja afastado imediatamente da presidência da CBDA. O dirigente está no cargo desde 1988. A acusação do MP inclui ainda os diretores de cinco empresas. Todos teriam desviado o dinheiro público que era para equipar atletas que participaram da Olimpíada.