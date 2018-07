CBT confirma 4 tenistas brasileiros no Rio-2016, mas número pode subir

O tênis brasileiro na Olimpíada do Rio já tem quatro representantes garantidos, mas este número pode subir para 7 nos próximos dias. Nesta sexta-feira, a Confederação Brasileira de Tênis (CBT) e o Comitê Olímpico do Brasil (COB) anunciaram a inscrição dos tenistas do País para a disputa dos Jogos, em agosto.

Com base no ranking do último dia 6 de junho, o Brasil teve classificados automaticamente os tenistas Thomaz Bellucci (62.º do mundo) em simples masculino, além de Marcelo Melo (8.º) e Bruno Soares (9.º) nas duplas masculinas. Além deles, Teliana Pereira (92.ª da WTA) também se garantiu e disputará pela primeira vez uma edição dos Jogos Olímpicos.

O Brasil também inscreveu para os Jogos Olímpicos outros três tenistas, mas aguarda uma definição da Federação Internacional de Tênis (ITF, na sigla em inglês), lembrando que o País tem direito a, pelo menos, uma vaga em cada chave do torneio olímpico de tênis.

Para a chave masculina de duplas, o mineiro André Sá (53.º) foi inscrito ao lado de Thomaz Bellucci para reeditar a dupla que disputou Londres-2012. Caso seja aceito pela ITF, André Sá será o primeiro tenista do Brasil a disputar quatro edições olímpicas - as outras, além de Londres, foram Atenas-2004 e Pequim-2008.

Outros dois tenistas foram inscritos aguardando definição da ITF. São eles o paulista Rogério Dutra Silva (83.º), para a chave masculina de simples, e a paulista Paula Gonçalves (180.ª de simples e 150.ª de duplas), para as chaves femininas de simples e duplas. Com os quatro nomes já confirmados, o Brasil terá novamente o seu maior número de representantes em Jogos Olímpicos no tênis.

No próximo dia 30, a ITF anunciará a lista provisória de inscritos para as chaves de simples e duplas dos Jogos Olímpicos. Nesta data também serão definidas as decisões em relação a apelações enviadas por Comitês Olímpicos e Federações de tênis.

PARTICIPE