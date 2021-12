Centro de canoagem em cidade do medalhista Isaquias Queiroz é atingido por inundação na Bahia

As chuvas intensas que atingem a Bahia também afetaram o Centro de Canoagem de Ubaitaba, cidade no sul do Estado onde o campeão olímpico e mundial Isaquias Queiroz se iniciou na canoagem velocidade. Vídeos mostram que a inundação atingiu quase o teto da estrutura inaugurada em 2020.

Pelas imagens, é possível avistar apenas o telhado do Centro de Treinamento, localizado às margens do Rio de Contas, local onde canoístas locais treinam. E até o próprio Isaquias já treinou no local quando visitava familiares na cidade. A chuva forte neste mês de dezembro fez o rio transbordar, invadindo e tomando conta de toda a estrutura.

Leia Também Isaquias Queiroz e Rebeca Andrade são eleitos os melhores atletas do ano

Em contato com o Estadão, a Confederação Brasileira de Canoagem informou que ainda não pôde avaliar a amplitude do estrago causado pelas águas. O centro de treinamento conta com garagem para os barcos, sala de musculação, refeitório, despensa, área de serviço, área administrativa, sala de aulas e de professores e um deck flutuante.

Rio de contas em Ubaitaba continua com alto volume de água .Centro de canoagem quase submerso. #BMDTVSantaCruz pic.twitter.com/hAef7PHe3J — Aldo Braga (@Flamengolove22) December 27, 2021

De acordo com moradores da vizinhança, o estrago foi menor do que o esperado. "As portas foram arrancadas, uma parede foi danificada. A estrutura parece intacta no momento", disse à reportagem Edilton da Silva Santos Júnior, morador da cidade e amigo de infância de Isaquias.

Segundo Júnior, como é mais conhecido, a direção do centro conseguiu remover caiaques e alguns objetos do centro entre sexta-feira e sábado, quando a chuva mais forte atingiu a cidade. "O que ficou foram os aparelhos de musculação, amarrados e com correntes."

O local foi erguido com a missão de se tornar um celeiro de talentos da canoagem brasileira, seguindo o exemplo dos locais Isaquias e Jacky Godmann, que ficaram em quarto lugar no C2 1000 metros na Olimpíada de Tóquio, no Japão. Dias depois, Isaquias se sagrou campeão olímpico no C1 1000m.

O dono da medalha de ouro tem laços fortes com a cidade de Ubaitaba, mas treina com os demais integrantes da seleção brasileira na cidade de Lagoa Santa, em Minas Gerais.

Vídeos enviados à reportagem mostram que não foi apenas o Centro de Canoagem que sofre com a inundação em Ubaitaba. Diversos pontos da cidade estão alagadas ou completamente inundados. Uma delas é a Avenida Vasco Neto, por onde Isaquias desfilou em carro aberto, com sua medalha no peito, após a Olimpíada de Tóquio.

"A chuva começou na sexta. O rio encheu mais do que o normal. No sábado, a chuva veio mais forte. Como o rio já estava acima do nível normal, a água não escoava. Ficou represada dentro da cidade. As ruas principais foram alagadas, garagens foram invadidas, muitos carros foram danificados. Mas, graças a Deus, não houve registro sobre mortes e desaparecimentos", conta Júnior.

Desde o fim de novembro, moradores de diversas cidades da Bahia têm sido castigados pelas tempestades que já deixaram 18 mortos, 286 feridos e cerca de 15,4 mil sem casa. No total, 72 municípios já estão em situação emergência e houve rompimento de pelo menos duas barragens, conforme dados atualizados até o domingo.