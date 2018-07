Centro esportivo ao lado da Vila do Pan no Rio fica só no papel

Não bastassem os problemas do terreno onde ficam os condomínios da Vila do Pan, uma promessa da época em que os apartamentos foram colocados à venda não foi cumprida: a construção de um centro esportivo no terreno ao lado, que é separado apenas pelo Arroio Fundo.

Quando o projeto da Vila do Pan foi apresentado, o material de divulgação anunciava que os moradores teriam "um espaço perfeito para reunir os amigos, ter aulas de tênis e outros esportes, além de relaxar após as atividades físicas num delicioso barzinho". O texto enumerava tudo o que seria construído: "1 campo de futebol, 2 quadras polivalentes, 2 quadras de vôlei de areia, 3 quadras de tênis, pista de corrida, churrasqueira, bar e vestiários". A reportagem do Estado esteve no local na terça-feira e encontrou apenas uma área com vegetação.

"Por incrível que pareça, a estrutura esportiva da vila é zero", diz João Alexandre Gouvêa, que foi um dos primeiros moradores a chegar ao condomínio. "Por descompromisso das autoridades, especialmente da prefeitura, a gente deve ser a única Vila dos Atletas do mundo que não tem um único equipamento esportivo."

Entre os edifícios, há pequenas áreas para recreação das crianças, além de piscinas destinadas aos moradores. Quando o conjunto de prédios foi lançado, porém, a promessa era de que a estrutura para lazer seria bem maior.

Pelo projeto original, duas pontes seriam construídas sobre o curso d’água do Arroio Fundo, ligando a Vila Pan-Americana aos equipamentos esportivos. O local não seria exclusivo dos moradores, sendo aberto à população em geral.

A construção estava a cargo da prefeitura do Rio. "Todas as obras de infraestrutura no entorno da Vila – ruas, iluminação, canalização e tratamento das águas do canal do Arroio Fundo – são de responsabilidade do poder público", afirmava o material de apresentação da Vila dos Atletas. O Estado não conseguiu contato com o ex-prefeito do Rio, Cesar Maia.