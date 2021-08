Cerimônia de abertura da Paralimpíada: como assistir e mais informações sobre o evento

A cerimônia de abertura dos Jogos Paralímpicos ocorrerá nesta terça-feira, 24 de agosto, às 8h da manhã, no horário de Brasília. O evento acontecerá no Estádio Nacional do Japão, em Tóquio, com transmissão ao vivo no canal SporTV 2 e um compacto exibido na Globo depois. Poucos detalhes foram revelados pela organização, exceto os conceitos que nortearam a festa.

Para a cerimônia de abertura, o conceito principal será de "Nós Temos Asas", uma forma de demonstrar a coragem dos atletas paralímpicos "tentando abrir suas asas não importa em que direção o venta sopre". "Cacofonia Harmoniosa" será o conceito da festa de encerramento, prevista para acontecer no dia 5 de setembro. O lema geral dos Jogos é "Indo para a frente", em alusão à pandemia.

O Comitê Paralímpico Internacional afirma que o evento "irá comunicar ao mundo o objetico de criar uma sociedade onde todos respeitam e ajudam uns aos outros" e "mudar a opinião, procurando novas possibilidades que transcendem as ideias pré-concebidas através da mistura de vários elementos em novas formas".

O Comitê Organizador Local realizou um concurso público para escolher pessoas para participar das cerimônias. 5.500 pessoas se inscreveram e 161 foram escolhidos: 75 estarão na Festa de Abertura, 89 na de encerramento - três pessoas participarão de ambas.

Assim como a Abertura dos Jogos Olímpicos, a da Paralimpíada deve ter tamanho reduzido por conta da pandemia, com as delegações tendo menos atletas do que apresentariam em situações normais e normas de distanciamento rígidas. Os porta-bandeiras do Brasil serão Petrúcio Ferreira, do atletismo, e Evelyn Oliveira, da bocha.

Um detalhe é que o Afeganistão terá sua bandeira no desfile das delegações, ainda que nenhum atleta do país esteja presente. Dois haviam se classificado, mas não puderam sair após o grupo fundamentalista Taleban tomar o governo do país. O nadador Abbas Karimi, afegão de nascimento, competirá pelo time de refugiados.

COMO ASSISTIR

O evento terá transmissão ao vivo do SporTV 2, com narração de Sergio Arenillas e comentários de Clodoaldo Silva e Verônica Hipólito. Um compacto será exibido na Globo às 11h40, com narração de Everaldo Marques e comentários de Fernando Fernandes e Ádria Santos.

O SporTV terá três canais na cobertura das Paralimpíadas, com cerca de cem horas de transmissão ao vivo do evento. A Globo também deve levar algumas das competições para a TV aberta.