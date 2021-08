Cerimônia de abertura de dia e primeiras disputas à noite: confira programação da Paralimpíada

A Paralimpíada de Tóquio está prestes a começar! Nesta terça, ocorre a cerimônia de abertura, que começa às 8h da manhã e, assim como a da Olimpíada, deve ter tamanho reduzido, com delegações limitadas e menos participantes no show. De noite, começam as disputas esportivas, com natação, goalball, basquete em cadeira de rodas, esgrima e muito mais.

No primeiro dia, o Brasil estará presente na natação e no goalball. Confira a agenda completa:

Agenda Paralímpica - 24 e 25 de agosto

Basquete em cadeira de rodas – 21h

Feminino: Argélia x China (Grupo B)

Holanda x Estados Unidos (Grupo B)

Esgrima em cadeira de rodas – 21h

Feminino: Sabre Individual – categoria A e B (rodada 1, eliminatórias, oitavas e quartas de final)

Masculino: Sabre Individual – categoria A e B (rodada 1, eliminatórias, oitavas e quartas de final)

Goalball – 21h

Feminino: Comitê Paralímpico Russo x Canadá (Grupo C)

Masculino: Brasil x Lituânia (Grupo A)

Natação – 21h

Feminino: 400m livres (S9), 100m costas (S2), 100m borboleta (S14 e S13), 50m livres (S6 e S10) e 200m livres (S5)

Masculino: 400m livres (S9), 100m costas (S1 e S2), 100m borboleta (S14 e S13), 50m peito (SB3), 50m livres (S10), 200m livres (S5) e 100m livres (S8)

Tênis de Mesa – 21h

Feminino: Simples (qualificação) – S3, S4, S6, S8, S9 e S11

Masculino: Simples (qualificação) – S1, S2, S3, S5, S6, S8 e S9

Ciclismo Pista – 22h

Feminino: C1-3, C4 e C5 3000m (qualificação e final)

Masculino: Perseguição 4000m – B (qualificação e final)

Rugby em cadeira de rodas – 23h30

Misto: Estados Unidos x Nova Zelândia (Grupo B) | Austrália x Dinamarca (Grupo A)

Goalball – 1h15

Feminino: Turquia x Japão (Grupo D)

Masculino: Argelia x Japão (Grupo A)

Basquete em cadeira de rodas – 2h45

Feminino: Grã-Bretanha x Canadá (Grupo A)

Austrália x Japão (Grupo A)

Esgrima em cadeira de rodas – 3h30

Feminino: Sabre Individual – categoria A e B (semifinal, disputa de bronze e final)

Masculino: Sabre Individual – categoria A e B (semifinal, disputa de bronze e final)

Tênis de mesa – 4h

Masculino: Simples (qualificação) – S3, S4, S5, S7, S10 e S11

Natação – 5h

Feminino: 400m livres (S9), 100m costas (S1 e S2), 100m borboleta (S14 e S13) e 50m livres (S6 e S10)

Masculino: Feminino: 400m livres (S9), 100m costas (S2), 100m borboleta (S14 e S13), 50m peito (SB3), 50m livres (S10) e 100m livres (S8)

Goalball – 5h30

Feminino: Israel x Austrália (Grupo D) | Brasil x Estados Unidos (Grupo D)

Masculino: Alemanha x Turquia (Grupo B)

Rugby em cadeira de rodas – 5h30

Misto: Grã-Bretanha x Canadá (Grupo B) | Japão x França (Grupo A)

Basquete em cadeira de rodas – 8h30

Masculino: Espanha x Coreia do Sul (Grupo A)