César Castro fica em 6º na semifinal e avança à decisão dos saltos ornamentais

O brasileiro César Castro se classificou para a final da prova do trampolim 3 metros dos saltos ornamentais. Nesta terça-feira, o atleta teve o sexto melhor desempenho das semifinais no Centro Aquático Maria Lenk e se garantiu na disputa por medalhas da Olimpíada do Rio. A decisão acontecerá ainda nesta terça, às 18 horas.

Com o resultado, César Castro chegou pela segunda vez a uma decisão olímpica, e 12 anos depois da primeira. Nos Jogos de Atenas, em 2004, o então jovem de 21 anos surpreendeu ao alcançar a disputa por medalhas e acabou na nona colocação. Mais de uma década depois, ele repetiu o feito após eliminações precoces em Pequim-2008 e Londres-2012.

Para chegar à final, César foi bastante consistente nas semifinais desta terça. Três dos seus seis saltos ficaram na casa dos 72 pontos. No total, conseguiu 442,45, desempenho que lhe garantiu a sexta colocação. Apesar disso, a possibilidade de medalha é pequena.

Mesmo com o ótimo desempenho, César ficou bem distante dos primeiros colocados do dia. Cao Yuan avançou como primeiro, com 489,10 pontos, seguido do mexicano Rommel Pacheco, com 468,70, e do russo Evgenii Kuznetsov, com 468,35.

O destaque negativo do dia ficou por conta do atual campeão olímpico, o também russo Ilia Zakharov, que surpreendeu e terminou na 18.ª e última colocação da semifinal. Ele até começou bem, com um salto que lhe rendeu 81,60 pontos, mas na quarta tentativa errou o movimento, caiu de barriga na água e zerou, o que lhe deixou bem distante da classificação.

