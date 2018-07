César Castro supera campeão mundial e fica em 5º na Copa do Mundo de Saltos

Com 437,40 pontos em sua apresentação final, César Castro superou, entre outros, o atual campeão mundial da prova, o chinês He Chao. A prova foi vencida pelo mexicano Rommel Pacheco (504,40), que compete pela Fina - a federação do México está suspensa. Ele foi seguido do jamaicano Yona Knight-Wisdom (459,25) e do norte-americano Kristian Ipesen (457,60). Também o francês Matthieu Rosset (453,50) ficou à frente de Castro.

Em quinto, o brasileiro comemorou repetir aquele que é o melhor resultado da história dos saltos ornamentais brasileiros: o quinto lugar dele no Mundial de Roma, em 2009. "Ontem (domingo) consegui a vaga (olímpica), o que me deu um grande alívio. Hoje (segunda) melhorei a pontuação na semifinal consideravelmente. Hoje tenho um controle psicológico maior, afinal a cabeça é tudo pois tem público, imprensa, vento", comentou o saltador, que mira uma final olímpica no Rio.

O quinto lugar na Copa do Mundo, entretanto, não reflete o que deve ser a prova no Rio. Saltadores como o russo Ilya Zakharov (prata no Mundial de Kazan, ano passado, e atual campeão olímpico) e o britânico Jack Laugher (bronze em Kazan) nem vieram ao Brasil. Outros quatro saltadores que conquistaram vaga olímpica pelo Mundial também não competiram na Copa do Mundo.

Além disso, a nota que deu a César Castro o quinto lugar no evento-teste sequer o levaria à final do último Mundial. Com menos de 500 pontos (ele fez 437) não se briga por medalha numa Olimpíada. De qualquer forma, é uma clara evolução na comparação com o resultado do brasileiro nas últimas duas edições da Copa do Mundo: 14.º em Londres, em 2012, e 20.º lugar em Xangai, em 2014.