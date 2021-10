Chama olímpica de Jogos de Inverno será acesa sem público na Grécia

A chama olímpica dos Jogos de Inverno de Pequim 2022, realizados de quatro a 20 de fevereiro, será acesa nesta segunda no Templo de Hera, na cidade de Olímpia, na Grécia, em uma cerimônia sem público. A tocha seguirá até Atenas sem o tradicional passeio.

A cerimônia vai ocorrer em conformidade com os regulamentos de saúde gregos de combate à pandemia. Assim como na ignição da chama dos Jogos de Tóquio realizados neste verão, com um público reduzido, estarão presentes representantes dos Comitês Olímpicos Internacional (COI), da Grécia e da China. Entre eles, o presidente do COI Thomas Bach e a presidente da Grécia, Katerina Sakellaropoulou.

O translado até o Estádio Panatenaico, em Atenas, vai contar apenas com dois carregadores, um chenês e um grego. O caminho da tocha não contará com o tradicional roteiro que passa por cidades e locais emblemáticos da Grécia.

Até este ano, a chama só havia sido acesa de portas fechadas em 1984, quando os organizadores gregos protestaram contra a natureza comercial das Olimpíadas de Los Angeles./Com informações de EFE