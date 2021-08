Chance de medalha na natação e no ciclismo: confira os destaques do segundo dia da Paralimpíada

Depois de um primeiro dia com um ouro, uma prata e dois bronzes, a Paralimpíada de Tóquio volta para mais competições na noite desta quarta e madrugada desta quinta. O Brasil tem expectativas de mais medalhas na natação, com Daniel Dias disputando mais uma prova e talvez no ciclismo. O tênis de mesa, o goalball e a esgrima em cadeira de rodas tem mais partidas das fases de grupos. Anote os principais destaques!

NATAÇÃO

Logo no começo, às 21h, Daniel Dias volta a nadar na classe S5, para amputados ou com má-formação congênita nos braços ou pernas. Após conquistar sua 25ª medalha paralímpica, o bronze nos 200m livre, Dias compete nos 100m livres e no revezamento 4x50m livre misto 20 pontos, junto com Joana Neves, Thalisson Glock e Patrícia Pereira. Na sequência, Joana Neves busca medalha nos 100m livre feminino também pela classe S5 - ela foi prata na Rio-2016 no revezamento 4x50m livre misto. Vale lembrar que as finais começam a partir das 5h da manhã.

O revezamento 4x50m 20 pontos é disputado por atletas de classificações diferentes, mas cuja soma das categorias tem que dar 20.

GOALBALL

Depois de uma grande vitória na estreia sobre a atual campeã olímpica Lituânia, o Brasil joga com mais uma seleção forte, os Estados Unidos. Em um grupo de cinco, quatro avançam, então uma vitória deixa o Brasil já bem perto da classificação ainda no segundo jogo.

O goalball é um esporte para deficientes visuais em que três atletas jogam de cada lado, um pivô no centro e dois alas. Em campos opostos, os atletas lançam a bola com a mão para tentar marcar, enquanto os três do outro time defendem, podendo usar as mãos e pés para tal.

CICLISMO

Lauro Chaman compete às 22h em busca da única medalha que falta em sua carreira, o ouro paralímpico. Na Paralimpíada do Rio, o ciclista conquistou uma prata no estrada masculino C4-6 e o bronze no contrarrelógio masculino C5 1000m. Desta vez, na prova contrarrelógio (ou seja, cada um de uma vez, vence quem tiver o menor tempo). A classe C reúne atletas com problemas de coordenação motora, limitação muscular ou amputações, que não impedem a utilização de bicicletas convencionais. C1 apresenta severa limitação aos movimentos, enquanto C5 é a classe com menores limitações para o esporte.

TÊNIS DE MESA

O Brasil tem uma esperança de medalha jogando na madrugada, às 6h20: Israel Stroh conseguiu uma boa vitória de virada na primeira rodada do grupo e segue em busca da vaga na próxima na classe 7. No tênis de mesa, as classificações vão de acordo com as limitações motoras dos participantes: as classe 1 até 5, são para cadeirantes; as 6 a 10, para andantes com limitação de movimentos. Quanto maior a classificação, menos limitações o atleta tem.

Confira a programação completa dos atletas brasileiros:

25 de agosto - noite

21:00 - natação classificatória masculina 100m livre s5 - Daniel Dias

21:00 - revezamento misto 4x50m livre 20 pontos - Daniel Dias, Joana Neves, Thalisson Glock e Patrícia Pereira

21:00 - esgrima em cadeira de rodas - espada individual B - Fase de grupos - Jovane Guissone x Oleg Naumenko (UCR)

21:08 - natação classificatória feminina 100m livre s5 - Joana Neves

21:17 - natação classificatória masculina 100m livre s4 - Eric Tobera e Rony Cordeiro

21:27 - natação classificatória masculina 200m medley sm6

21:36 - esgrima em cadeira de rodas - espada individual B - Fase de grupos - Jovane Guissone x Hu Daoliang

21:46 - natação classificatória masculina 400m livre s11 - Wendell Belarmino e Matheus Reine

21:48 - esgrima em cadeira de rodas - espada individual B - Fase de grupos - Jovane Guissone x Grzegoz Pluta

22:20 - natação classificatória 100m peito SB9

22:30 - ciclismo pista - perseguição individual - classificatórias classe c1 - Lauro Chaman

23:00 - esgrima em cadeira de rodas - espada individual B - Fase de grupos - Jovane Guissone x Alexander Kurzin

23:12 - esgrima em cadeira de rodas - espada individual B - Fase de grupos - Jovane Guissone x Andrei Pranevich

23:20 - esgrima em cadeira de rodas - espada individual A - Fase de grupos - Carminha Oliveira x Yu Chui Yee

23:24 - esgrima em cadeira de rodas - espada individual B - Fase de grupos - Jovane Guissone x Istvan Tarjanyi

23:40 - tênis de mesa - classe 2 - Cátia Cristina x Dorota Buclaw

23:44 - esgrima em cadeira de rodas - espada individual A - Fase de grupos - Carminha Oliveira x Nataliia Mandryk

23:56 - esgrima em cadeira de rodas - espada individual A - Fase de grupos - Carminha Oliveira x Iuliia Maya

26 de agosto (quinta-feira)

00:08 - esgrima em cadeira de rodas - espada individual A - Fase de grupos - Carminha Oliveira x Zsuzsanna Krajnyák

01:15 - goalball masculino - Brasil x Estados Unidos

01:40 - tênis de mesa - classe 4 - Joyce Fernanda x Faten Elelimat

01:40 - tênis de mesa - classe 10 - Carlos Carbinatti x Theo Cogill

02:00 - ciclismo de pista - final masculina contrarrelógio 1000m - classes C4 e C5

05:20 - tênis de mesa - classe 10 - Bruna Alexandre x Melissa Tapper

06:00 - tênis de mesa - classe 7 - Israel Stroh x Sayed Youssef

06:00 - tênis de mesa - classe 7 - Paulo Salmin x Shuo Yuan

08:00 - tênis de mesa - classe 3 - David Andrade x Yuttajak Glinbancheun

08:40 - tênis de mesa - classe 8 - Luiz Filipe Manara x Linus Karlsson

08:40 - tênis de mesa - classe 3 - Marliane Amaral x Alena Kanova

09:20 - tênis de mesa - classe 9 - Jennyfer Parinos x Karolina Pek