Chefe de laboratório antidoping de Moscou pede demissão após acusações As acusações de que o laboratório antidoping de Moscou encobriu o suposto esquema de doping sistemático de atletas russos derrubou o diretor do órgão, Grigory Rodchenkov, que entregou sua carta de demissão ao ministro do Esporte da Rússia, Vitaly Mutko. Ele será substituído temporariamente por uma profissional do laboratório, María Dikunets.