Chibana estreia bem, mas leva ippon de campeã do mundo e está eliminada da Olimpíada de Tóquio

A brasileira Gabriela Chibana está eliminada na disputa de medalhas na categoria até 48Kg do judô. Após estrear muito bem, com vitória em 14 segundos, ela caiu na segunda luta diante da campeã mundial. O segundo combate da brasileira foi bastante complicado e ela acabou levando um ippon quando restavam 1min40, para a número 1 e campeã mundial Distria Krasniqi, de Kosovo.

Chibana aplicou um belo ippon em Harriet Bonface, de Malawi, garantindo classificação às oitavas de final da categoria com somente 14 segundos. Já diante da atleta do Kosovo, ampla favorita ao ouro, ela foi logo levando uma punição por pisar fora do tatame. Fazia uma luta equilibrada, porém acabou surpreendida com a velocidade da adversária e levou o golpe fatal.

Eric Takabatake abriu sua participação no judô olímpico também com boa vitória em Tóquio. Precisou de quase cinco minutos para superar Soukhaxay Sithisane, com ippon após acúmulo de wazzaris. Sem ter trabalho com o atleta de Laos, impôs seu ritmo e ganhou bem, confirmando o favoritismo.

A segunda luta ocorre daqui a pouco e também é mais dura. O brasileiro encara o sul-coreano Kim Won-Jin, medalhista de bronze no mundial, nas oitavas de final.