Chierighini volta a vencer Bruno Fratus nos 50m livre nos EUA

Dois dos principais velocistas do País, Marcelo Chierighini e Bruno Fratus caíram na piscina no fim de semana, nos EUA, para participar do Richard Quick Invitational, competição promovida pelo próprio Auburn Aquatics, onde treinam. Assim como já havia acontecido em Indianápolis, há duas semanas, Chierighini voltou a sair-se melhor que Fratus nos 50m livre.

Fratus foi melhor nas eliminatórias, com 22s15, contra 22s69 do colega. Na final, Cherighini, que só nada os 100m livre e o revezamento 4x100m livre no Rio-2016, venceu com 22s39. Fratus, esperança de medalha olímpica na prova, completou em segundo, com 22s33.

Chierighini também venceu os 100m livre, com 48s75, tendo feito 49s07 nas eliminatórias. São marcas expressivas para esse momento da temporada, a 50 dias dessa disputa na Olimpíada. É também uma evolução para o nadador, que foi prata em Indianápolis com 49s27.

Naquela competição, válida pelo circuito Pro Swim, Chierighini já havia vencido Fratus nos 50m livre. Na ocasião, fez 22s35, contra 22s37 do colega de equipe.

