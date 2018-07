China bate Holanda e decide ouro no vôlei feminino contra a Sérvia A final do torneio feminino de vôlei da Olimpíada do Rio de Janeiro será disputada por Sérvia e China, no Maracanãzinho, no próximo sábado, às 22h15. Algoz do Brasil nas quartas de final, na terça, a China venceu a Holanda por 3 sets a 1, com parciais de 27/25, 23/25, 29/27 e 25/23, na noite desta quinta-feira. Derrotadas neste sábado, as equipes dos Estados Unidos e da Holanda disputam a medalha de bronze também no sábado, às 13h.