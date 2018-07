China conquista tri olímpico no tênis de mesa; japonesa de 15 anos fatura bronze

A China conquistou nesta terça-feira a terceira medalha de ouro consecutiva por equipes no tênis de mesa feminino. Na decisão nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro, elas derrotaram a Alemanha por 3 a 0.

Ding Ning, Li Xiaoxia e Liu Shiwen passaram com facilidade por Han Jing, Petrissa Solja e Shan Xiaona e mantiveram o domínio do país na modalidade. A disputa por equipes feminina começou nos Jogos de Pequim-2008 e teve domínio das chinesas em todas as edições.

O bronze ficou com o Japão, que venceu Cingapura por 3 a 1. A vitória veio de virada e com destaque para a japonesa Mima Ito, de apenas 15 anos. A revelação japonesa venceu nas duplas e, depois, nas simples fez o jogo decisivo que garantiu o lugar ao pódio para o país.

Nesta quarta-feira acontece a disputa pelo ouro no tênis de mesa por equipes masculino. A China fará a final com o Japão, às 19h30, e a disputa do bronze será definida entre Coreia do Sul e Alemanha, às 11h.