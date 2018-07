Chinês vence na plataforma 10m dos saltos ornamentais e fatura 2º ouro no Rio

A China voltou a figurar no lugar mais alto do pódio em uma competição de saltos ornamentais na Olimpíada do Rio. Neste sábado, último dia de disputa da modalidade, Chen Aisen conquistou o título na plataforma 10 metros e faturou sua segunda medalha de ouro nesta edição dos Jogos.

Chen Aisen já havia ficado com o ouro na disputa sincronizada da plataforma 10 metros, ao lado de Lin Yue. O país, aliás, tem sido o grande destaque nos saltos ornamentais nesta edição da Olimpíada. Já são sete medalhas de ouro na modalidade para os chineses, além de duas de prata e uma de bronze.

Para faturar o ouro neste sábado, Aisen deu um show no Centro Aquático Maria Lenk. Dos seis saltos que deu, três lhe deram mais que 100 pontos. No total, terminou tranquilo na primeira colocação, com 585,30 pontos.

O desempenho deu a Aisen mais de 50 pontos de frente para o segundo colocado. O mexicano German Sanchez ficou com a medalha de prata com 532,70 pontos. O bronze foi para o norte-americano David Boudia, com 525,25.

O brasileiro Hugo Parisi também estava na disputa da plataforma 10 metros, mas não chegou à final. Ele até passou da fase eliminatória, mas parou nas semifinais, na 16.ª posição, fora dos 12 que avançaram à decisão.