Chinesa de 14 anos fatura o ouro nos saltos ornamentais com 24 notas 10 em Tóquio

A chinesa Quan Hongchan, de 14 anos, conquistou a medalha de ouro na final feminina da plataforma de 10m dos saltos ornamentais, nesta quinta-feira, com direito a 24 notas dez (total de 35) em cinco saltos. A prata ficou com a compatriota Chen Yuxi, enquanto o bronze com Melisa Wu, da Austrália.

A disputa entre as chinesas foi intensa. As duas empataram no primeiro salto, quando Quan recebeu apenas um dez. Com um triplo e meio mortal em revirado na posição grupado, Quan recebeu nota dez dos sete jurados, pois sua apresentação foi perfeita na altura, distância, forma no ar e entrada. Daí em diante, ela deu um show.

Na rodada seguinte, três juízes viram Quan perfeita no salto triplo e meio mortal de costas na posição grupada. A atleta ainda voltou a receber mais sete notas dez com um duplo mortal de costas com um parafuso e meio saindo de parada de mão. Antes de confirmar o ouro, Quan fez um duplo mortal e meio de costas com um parafuso e meio na posição carpada, que lhe garantiu mais seis notas dez, somando 466.20.

Quan Hongchan iniciou nas competiçoes de saltos ornamentais em 2014, aos sete anos de idade. A mais jovem atleta da China nos Jogos de Tóquio garantiu a supremacia na plataforma de 10m, que teve início em Pequim-2008.

De acordo com Chen Huaming, treinador sênior de mergulho da Escola de Esportes de Zhanjiang e técnico de Quan Hongchan, a atleta tem como característica explosões física e muscular impressionantes, além de possuir um grande espírito de luta e um desejo de conquistas muito grande.

A primeira competiçao adulta de Quan foi o Campeonato Nacional de Mergulho, em outubro do ano passado. Ela mostrou personalidade ao enfrentar muitos campeões olímpicos e de cara ganhou a medalha de ouro individual.

Na final desta quinta-feira, a atuação da chinesa Chen Yuxi também foi muito boa, mas suas notas ficaram entre 8.0 e 9.5, totalizando 425.40, com a medalha de prata. O bronze foi para a australiana Melissa Wu (371.40), superando rivais difíceis como Delaney Schnell, dos Estados Unidos, e Gabriela Agundez, do México.