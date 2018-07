Chinesa Meng Suping conquista a medalha de ouro no levantamento de peso

A chinesa Meng Suping conquistou neste domingo a medalha de ouro no levantamento de peso categoria acima de 75kg, nos Jogos Olímpicos do Rio. Meng levantou 370kg, com 130 no arranco e 177 no arremesso.

No total, ela superou em um quilo a norte-coreana Kim Kuk-Hyang, que ficou com a prata ao alcançar a marca de 131kg no arranco e 175kg no arremesso. A norte-americana Sarah Robles ficou com o bronze ao alcançar a marca de 286kg, com 126kg no arranco e 160kg no arremesso.

Foi o último dia de disputa entre as mulheres. Os homens ainda competirão nesta segunda e na terça-feira. No primeiro destes dias, será definida a medalha de ouro na categoria até 105kg e terá a presença do brasileiro Mateus Gregório Machado. No dia seguinte será definido o vencedor dos acima de 105kg, com a participação do brasileiro Fernando Saraiva.