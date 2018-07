Chinesas mantêm domínio e fazem dobradinha no trampolim de 3 metros

Como de costume, a China dominou a prova individual do trampolim de 3 metros, neste domingo, na Olimpíada do Rio de Janeiro. Tingmao Shi e Zi He levaram a medalha de ouro e prata, respectivamente. A italiana Tania Cagnotto faturou o bronze na prova que não teve brasileiras na final - Juliana Veloso caiu na disputa ainda na primeira eliminatória.

Tingmao somou um total de 406,05 pontos na final da prova, enquanto sua compatriota obteve 387,90. A rival italiana recebeu 372,80 pontos. Foi a segunda medalha da ouro conquistada por Tingmao no Rio.

Ela também foi campeã olímpica no trampolim de 3 metros sincronizado, ao lado de Wu Minxia. Nesta prova, Tania Cagnotto levou a prata ao lado da compatriota Francesca Dallape.

A dobradinha da China no pódio é a segunda seguida em Olimpíadas. Em Londres, há quatro anos, saltadoras chinesas também levaram o primeiro e o segundo lugar. A China ganhou todas as medalhas de ouro no individual feminino dos saltos ornamentais desde os Jogos de Seul, em 1988.

Há quatro anos, Zi He também levou a prata. Neste domingo, ela teve um "prêmio de consolação". Após deixar a cerimônia de premiação, no pódio, ela foi abordada pelo namorado, que, de joelhos, a pediu em casamento diante do público presente no Centro Aquático Maria Lenk. Emocionada, a saltadora disse "sim".

