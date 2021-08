Cícero Nobre alcança bronze no lançamento de dardo F57 na Paralimpíada

O brasileiro Cícero Nobre fez uma excelente prova e chegou a quebrar o recorde paralímpico, mas ainda foi superado na final do lançamento de dardo da classe F57 (para quem tem problemas na perna e compete sentado). O brasileiro arremessou para 48,93m, posição que lhe garantiu a medalha de bronze nos Jogos de Tóquio-2020.

Cícero foi um dos primeiros a competir. No terceiro lançamento, o brasileiro conseguiu a melhor marca, a que quebrou o recorde paralímpico. Além desse, o brasileiro lançou para 46,21m, 46,82m, 48,52m, 46,52m e 48,70m.

Contudo, Amanolah Papi, que veio depois de Cícero, fez a melhor prova da vida e superou muito suas marcas anteriores, que eram abaixo dos 47m - o iraniano quebrou o recorde mundial no lançamento que lhe deu a prata, com 49,50, e fez um outro lançamento apenas um centímetro abaixo.

Ahmed Heidari, do Azerbaijão, do último a competir e voltou a quebrar o recorde mundial, anotando 51,42m e ficando com o ouro. O azeri foi mais um a se superar: até então, sua melhor marca era na casa dos 43 metros.

Em entrevista ao SporTV após a prova, Cícero prometeu buscar a medalha e o recorde mundial na próxima Paralimpíada, em Tóquio. "Vamos trabalhar para isso", disse, além de agradecer ao Comitê Paralímpico Brasileiro e ao governo da Paraíba, seu estado natal.

Cícero era considerado um dos favoritos na prova - o brasileiro foi campeão parapan-americano e mundial. E correspondeu, tendo outra excelente prova. Porém, os adversários iraniano e azeri alcançaram marcas muito acima do que tinham feito anteriormente, de forma inesperada.