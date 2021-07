Ciclista holandesa se engana e comemora ouro nos Jogos de Tóquio, mas era prata

Já imaginou cruzar uma linha de chegada com a certeza de ter sido a vencedora da prova, celebrar a conquista do ouro, mas descobrir instantes depois que alguém que já havia chegado antes de você? Foi o que aconteceu com a holandesa Annemiek van Vleuten, na prova de ciclismo de estrada feminino, realizada na madrugada deste domingo na Olimpíada de Tóquio.

Ao concluir a prova, com o tempo de 3:54 cravados, Annmiek pensou que havia vencido a disputa e chegou a levantar os braços festejando a façanha. Estava certa de que era primeira a finalizar a corrida. Porém, quem fez isso foi a austríaca Anna Kiesenhofer, que cruzou a linha de chegada pouco menos de dois minutos antes da holandesa. "Eu pensei que havia vencido, me senti realmente estúpida inicialmente", lamentou.

Para justificar a confusão, Annmiek explicou que houve falhas na comunicação por telefone em razão de problemas com sinais durante a prova e afirmou que não conhecia a vencedora. Diferentemente das provas tradicionais de ciclismo, nos Jogos Olímpicos não há comunicação por rádio com as atletas. "Eu não sabia que ela estava inscrita. Eu tanto não sabia que sequer a conhecia. O quanto é errado você não conhecer alguém? De toda forma, o final foi muito confusa. Pensamos que estávamos na frente, que estávamos a caminho da vitória", disse a holandesa.

A confusão, contudo, também foi mérito da austríaca, que conseguiu se desgarrar das adversárias ao longo do trajeto e abrir uma distância de quase dois minutos da segunda colocada para conquistar o ouro com vantagem. Ela abriu boa distância que não chegou a ser vista pelas outras competidoras. Na terceira colocação, e completando o pódio, ficou a italiana Elisa Longo Borghini, que completou a prova em 3:54:14. Ganhou o bronze.