Ciclista iraniano morre após sofrer grave acidente na Paralimpíada; brasileiro é prata

O ciclista iraniano Bahman Golbarnezhad, de 48 anos, sofreu um grave acidente ontem na prova de ciclismo de estrada C4-5, disputada no Pontal, na zona oeste do Rio, e faleceu pouco depois. Ele caiu em uma curva na descida da Estrada da Guanabara, perto da Prainha, no quilômetro 34, e seu corpo foi projetado para uma vala.

O acidente ocorreu às 10h35, 50 minutos depois do início da prova. Segundo os organizadores, em menos de cinco minutos foi feito o atendimento médico e o atleta apresentava bons sinais vitais, mas com danos significativos no capacete e traumatismo craniano. Ele foi levado imediatamente de ambulância, mas entre 10h50 e 10h55 a situação dele se deteriorou e o iraniano teve letargia e parada cardíaca. Na chegada ao hospital, teve nova parada cardíaca e faleceu.

"É uma notícia muito triste para o esporte e o movimento Paralímpico", afirmou Carlos Nuzman, presidente do Comitê Rio 2016. "Nossos corações e nossas orações estão com a família de Bahman, seus colegas e com todas as pessoas do Irã".

Golbarnezhad já havia participado de outra prova do ciclismo de estrada, a de contrarrelógio, na mesma categoria, na quarta-feira, ficando em 14º lugar. Ele também disputou os Jogos Paralímpicos de Londres.

"Essa notícia nos deixa de coração partido", disse Sir Philip Craven, presidente do Comitê Paralímpico Internacional. "É um dia muito trágico para o movimento paralímpico e para os Jogos do Rio-2016. Devo dizer a todos vocês que a família paralímpica expressa seus pêsames mais profundos ao comitê iraniano, e principalmente à família."

Em agosto, durante os Jogos Olímpicos, a ciclista holandesa Annemiek van Vleuten também sofreu um grave acidente no ciclismo de estrada. Na ocasião, contudo, o circuito era outro. Annemiek chegou a ficar na UTI, mas três dias depois recebeu alta.

BRASILEIRO É PRATA

Na mesma prova, o brasileiro Lauro Chaman conquistou sua segunda medalha no ciclismo da Paralimpíada do Rio. No circuito montado no Pontal do Recreio dos Bandeirantes, ele completou o percurso de estrada da classe C 4-5 em 2h14m46s, atrás apenas do holandês Daniel Gebru, com 2h13m08. Curioso é que ele conseguiu essa posição após a queda de Yehor Dementyev, da Ucrânia, e Alistair Donohoe, da Austrália, até então líderes da prova.