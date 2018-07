Cielo e Fratus duelarão contra Phelps em competição em Orlando

Dos 15 melhores tempos de inscrição dos 100m livre na etapa de Orlando do Pro Swim, principal circuito norte-americano de natação, nada menos do que oito são de brasileiros. Será um teste de fogo para os velocistas da seleção, entre eles Cesar Cielo, Bruno Fratus e Matheus Santana. Os Estados Unidos estarão representados por nadadores do calibre de Michael Phelps e Nathan Andrian (atual campeão olímpico da prova).

A competição em Orlando, que vai de sexta a domingo, vai servir para que os brasileiros nadem lado a lado também com Caeleb Dressel. O norte-americano de 19 anos recentemente bateu o recorde mundial das 50 jardas livre, que era de Cesar Cielo desde 2008. Agora, ele será testado contra os melhores do mundo.

A Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos (CBDA) vai levar 19 nadadores para Orlando, outros 16 foram inscritos por clubes locais, o que faz com que a legião brasileira no torneio tenha 35 atletas. Nos 100m livre, por exemplo, estão também Marcelo Chierighini, Nicolas Oliveira, João de Lucca, Henrique Martins e Alan Vitória, num total de 13 brasileiros.

O Brasil é candidatíssimo a uma medalha no revezamento 4x100m livre nos Jogos do Rio e precisa definir os até seis atletas que nadarão a prova na Olimpíada. O Troféu Maria Lenk, em abril, no Rio, é a segunda e última seletiva, mas o Pro Swim de Orlando deverá ser um bom parâmetro para cada um dos concorrentes. O torneio é válido como tomada de índice pela Federação Internacional (Fina), mas a CBDA tem critérios específicos e só vai aceitar os resultados do Open do ano passado e do Maria Lenk.

Phelps está inscrito em quatro provas: 100m livre, 100m borboleta, 100m costas e 200m peito. O maior campeão olímpico da história ainda não definiu que provas vai tentar nadar no Rio.

Cielo compete nos 100m e nos 50m livre, mesma programação de Bruno Fratus. Thiago Pereira participa dos 200m e dos 400m medley, além de duelar com Phelps nos 100m borboleta - Thiago quer entrar no 4x100m medley.

A delegação brasileira ainda terá nomes como Manuella Lyrio (vai nadar dos 100m aos 800m livre), Joanna Maranhão, Etiene Medeiros, Felipe Lima, Henrique Rodrigues, Italo Duarte e Guilherme Guido.