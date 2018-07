Cielo tem a última chance para garantir vaga nos Jogos do Rio

O mais vitorioso nadador brasileiro terá nesta quarta-feira menos de 22 segundos para decidir seu futuro no ano. A partir das 9h30, Cesar Cielo disputa a seletiva dos 50m livre no Troféu Maria Lenk em busca de índice para os Jogos Olímpicos do Rio-2016. No fim da tarde, caso se classifique, terá a última chance. Se falhar nas duas tentativas, o medalhista de ouro em Pequim-2008 ficará de fora da Olimpíada.

O índice olímpico para a prova de 50m livre é de 22s27, mas Cielo precisará fazer mais para disputar os Jogos do Rio, em agosto. Isso porque Bruno Fratus (21s50) e Ítalo Duarte (22s08) detêm os melhores tempos para a prova. Eles alcançaram as marcas na primeira seletiva, disputada em Palhoça (SC), no fim do ano passado. Apenas dois nadadores podem ser inscritos em cada prova.

Na segunda-feira, Cielo alcançou índice para a disputa dos 100m livre durante a eliminatória, mas seu tempo para aquela prova foi apenas o sétimo entre os brasileiros, o que o tirou da disputa individual e também da lista de preferência para o revezamento. Mesmo assim, ele abriu mão de fazer a final para se preservar para hoje. “Meu foco principal na temporada são os 50m”, afirmou.

Sem conseguir confirmar vaga na Olimpíada, Cielo aproveitou a prova dos 100m livre para estudar seu desempenho. “Acho que minha saída voltou a ser o que era antes. Estou com mais confiança nos primeiros 15 metros”, avaliou.

Apesar de ser o recordista mundial dos 50m com a marca de 20s91, alcançada ainda em 2009, Cielo não consegue nadar abaixo do índice olímpico desde abril do ano passado, quando fez a marca no próprio Troféu Maria Lenk. Na ocasião, ele cruzou os 50m da piscina do Fluminense em 21s84 – tempo que nesta quarta seria insuficiente para estar nos Jogos do Rio.

Sobre a prova desta quarta, ele está consciente do que precisa. “O objetivo é fazer (na casa) dos 21s. Se não for, também, foge um pouquinho do meu controle, mas a ideia é fazer 21s e garantir a vaga”, afirmou o campeão olímpico.

Até o momento, cinco brasileiros já têm índice nos 50m livre para a Rio-2016. Além de Bruno Fratus e Ítalo Duarte, Marcelo Chierighini (22s17), Matheus Santana (22s17) e Henrique Martins (22s25) também já nadaram abaixo do tempo necessário. Todos eles alcançaram o índice em Palhoça. Na ocasião, Cielo não disputou a prova por desistência – insatisfeito com o desempenho nos 100m livre, quando terminou em 11.º na eliminatória, ele decidiu deixar a competição.