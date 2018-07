Cinco eventos que você não pode perder nesta quinta-feira na Paralimpíada

Com a conquista do sétimo lugar nas Paralimpíadas de Londres-2012, o Brasil começou a ser considerado como uma das grandes referências mundiais em esporte adaptado. Com os Jogos acontecendo em casa, a expectativa por uma melhor colocação é grande, e alguns dos atletas brasileiros que mais se destacam em suas modalidades entrarão em cena já no primeiro dia de competições. No Atletismo, por exemplo, Terezinha Guilhermina disputa as classificatórias da prova de 100m rasos feminino T11 logo pela manhã. Já na Natação, Daniel Dias disputa os 200m livre masculino S5. Mas, os destaques não são apenas brasileiros. No Ciclismo de Pista, a britânica Sarah Storey, que já foi nadadora, disputa a classe C5. Não perca o que de melhor acontece nesta segunda-feira:

1 Atletismo - 10h Odair Santos tpode ganhar 1ª medalha brasileira na Rio-2016 nos 5000m T11. Na TV: SporTV3

2 Atletismo - 10h22 Terezinha Guilhermina compete nas classificatórias dos 100m rasos feminino T11. Na TV: SporTV3

3 Basquete em CR - 15h15 Brasil tem seu primeiro desafio na modalidade contra os EUA. Na TV: TV Brasil e SporTV2

4 Ciclismo de Pista - 16h30 Britânica Sarah Storey, que foi o destaque em Londres-2012, compete na classe C5.

5 Natação - 11h30 Daniel Dias deve se classificar para sua 1ª final nos 200m livre masculino S5. Na TV: SporTV2