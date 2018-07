Cinco eventos que você não pode perder nesta segunda-feira na Paralimpíada

A Paralimpíada Rio-2016 chega ao seu quinto dia de competições e mais medalhas e recores ainda estão por vir. Após vencer algumas das principais provas do atletismo, o Brasil vai tentar sua primeira medalha em grupo na modalidade. No basquete em cadeira de rodas, as equipes masculina e feminina entram em quadra nesta segunda-feira, assim como a equipe feminina de goalball.

1 Goalball - 10h15 Após perder para o Japão, a equipe feminina brasileira tem pela frente o time de Israel.

2 Basquete em CR - 11h45 Após encarar a Grã-Bretanha, o time feminino tem pela frente o Canadá. Na TV: SporTV3

3 Halterofilismo - 13h Prova feminina que vale a medalha de ouro na categoria até 79kg. Na TV: SporTV2

4 Atletismo - 17h25 O Brasil briga por uma medalha no revezamento 4x100m T42-47 Na TV: SporTV3

5 Basquete em CR - 21h45 Após enfrentar o Irã, o time masculino brasileiro encara a Alemanha. Na TV: SporTV2