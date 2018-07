Cinco eventos que você não pode perder nesta quarta-feira na Paralimpíada

Acontece nesta quarta-feira o 7º dia de competições da Paralimpíada Rio-2016. O Brasil continua pela briga para continuar entre os cinco primeiros colocados. Além da natação e do atletismo, o Brasil ainda tem as quartas de final do basquete em cadeira de rodas e um duelo entre brasileiros na esgrima e cadira de rodas.

Esgrima em cadeira de rodas - 9h Duelo entre os brasileiros Jovane Guissone e Vanderson Luis Chaves. Na TV: SporTV2

Atletismo - 10h Diversas finais, começando pelo arremesso de peso masculino F53. Na TV: SporTV2

Halterofilismo - 16h Final na categoria acima de 107 kg masculino. Na TV: SporTV2

Natação - 17h30 Finais da prova 100m peito SB8, tanto masculino como feminino. Na TV: SporTV2

Basquete em CR - 21h Pelas quartas de final, Brasil tem pela frente a Turquia. Na TV: SporTV2