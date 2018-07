Cinco eventos que você não pode perder nesta sexta-feira na Paralimpíada

O Brasil começou bem a sua campanha na Paralimpíada e fechou o primeiro dia de disputas na 5ª colocação, com direito a duas medalhas de ouro, conquistadas por Ricardo Costa, no atletismo, e Daniel Dias, na natação. No segundo dia, o País tenta repetir o bom desempenho. A emoção começa logo cedo, com o duelo contra Marrocos no Futebol de 5. Durante a tarde, depois de massacrar a Argentina, as meninas do basquete de cadeira de rodas enfrentam a Alemanha e, já no período da noite, a expectativa é por mais medalhas no atletismo e natação. Não perca o que de melhor acontece nesta sexta-feira:

1 Futebol de 5 - 9h Seleção brasileira enfrenta Marrocos no Parque Olímpico de Tênis. Na TV: SporTV 2

2 Natação - 9h42 Após medalhas no 1º dia, Ítalo Pereira e Daniel Dias voltam a competir. Na TV: SporTV 2

3 Tiro esportivo - 14h Carlos Garletti, esperança de medalha, compete na carabina de Ar deitado 10m. Na TV: SporTV 2

4 Basquete em cadeira de rodas feminino - 15h15 Após o show na Argentina na estreia, as meninas do Brasil encaram agora a Alemanha. Na TV: SporTV 2

5 Atletismo - 18h52 Com três atletas na final, o Brasil tem grandes chances de medalha nos 100m rasos feminino T11. Na T