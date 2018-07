Cinco eventos que você não pode perder nesta sexta-feira na Paralimpíada

Após perder a 5ª posição no quadro geral de medalhas da Paralimpíada, o Brasil segue em busca do Comitê de ficar entre os cinco primeiros colocados. No goalball e no futebol de 7, o País disputa a medalha de bronze. Enquanto isso, no atletismo, modalidade que mais premiou brasileiros, há chances de Diogo Ualisson Jeronimo da Silva subir ao lugar mais alto do pódio nos 200m rasos masculino T12 e Daniel Dias tenta vaga para a final dos 400m rasos T11.

Esgrima em CR - 8h30 Brasil enfrenta a China pela categoria florte por equipes masculino. Na TV: SporTV2

Rugby em CR - 12h45 Brasil tem pela frente a Grã-Bretanha pelo torneio misto. Na TV: SporTV2

Futebol de 7 - 14h Brasil disputa o bronze da modalidade contra a Holanda. Na TV: SporTV2

Goalball - 15h Após perder para os Estados Unidos por 10 a 1, Brasil disputa o bronze da modalidade. Na TV: SporTV2

Atletismo - 18h Daniel Dias tenta vaga para medalha nos 400m rasos masculino T11 . Na TV: SporTV3