Cinco eventos que você não pode perder nesta terça-feira na Paralimpíada

A Paralimpíada Rio-2016 chega ao seu sexto dia de competições e mais medalhas e recordes ainda estão por vir. Após vencer algumas das principais provas do atletismo, a esperança agora é Terezinha Guilhermina. No vôlei sentado, tanto os homens, quanto as mulheres entram em quadra. A bocha, que deu duas medalhas ao Brasil nesta segunda, também é destaque. Saiba o que você não pode perder nesta terça-feira:

1 Esgrima de cadeira de rodas - 9h Inúmeros brasileiros em ação em mais um dia de disputas de espada individual. Na TV: SporTV 3

2 Vôlei sentado - 10h Com duas vitórias até aqui, a seleção feminina encara a Holanda para seguir 100%. Na TV: SporTV 2

3 Bocha - 10h Após duas medalhas nesta segunda, o esporte pode dar novas alegrias ao Brasil. Na TV: SporTV 3

4 Tênis de mesa - 16h45 Brasileira Danielle Rauen disputa a medalha de bronze contra polonesa Karolina Pek. Na TV: SporTV 4

5 Atletismo - 19h42 Terezinha Guilhermina é uma das favoritas na final dos 200m rasos feminino - T11. Na TV: SporTV 3