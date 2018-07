Cinco eventos que você não pode perder neste domingo na Paralimpíada

O Brasil continua com bom desempenho na Paralimpíada e o domingo deve ser mais um dia de medalhas para o País. Na natação, inúmeros atletas entram na piscina buscando mais alguns bons resultados no Parque Aquático. O domingo ainda tem bocha, tênis de mesa, basquete de cadeira de rodas, atletismo, goalball, futebol de cinco e muito mais. Confira os eventos imperdíveis do dia:

1 Natação - 9h30 Com inúmeras medalhas nos primeiros dias, a natação deve dar novas alegrias a nós. Na TV: Sportv 2

2 Tênis de mesa - 11h45 A brasileira Danielle Rauen disputa a semifinal na classe 9 contra chinesa Lina Lei. Na TV: SporTV 2

3 Futebol de 5 - 16h Depois da vitória na estreia, o Brasil encara a Turquia tentando manter os 100%. Na TV: SporTV 2

4 Vôlei sentado - 20h30 Uma das favoritas na modalidade, a seleção brasileira feminina desafia a Ucrânia. Na TV: SporTV 2

5 Basquete em cadeira de rodas - 21h30 Com uma vitória e uma derrota até agora, o Brasil precisa vencer a Grã-Bretanha. Na TV: SporTV 2