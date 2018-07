Cinco eventos que você não pode perder neste domingo na Paralimpíada

A Paralimpíada chega ao seu último dia, mas se você já está com saudades, saiba que tem muita coisa ainda em disputa. De manhã, as provas de maratona são sempre emocionantes e com finais impresivíveis. No vôlei, o Brasil pode garantir mais uma medalha em duelo com o Egito. Já à noite, a emoção toma conta do Maracanã com a cerimônia de encerramento dos Jogos Paralímpicos. Confira eventos que você não pode perder neste domingo:

1 Maratona - 9h Alex Douglas Silva e Edneusa Dorta representam o Brasil nas categorias T46 e T12. Na TV: SporTV 2

2 Vôlei sentado - 9h30 Após derrota para o Irã, seleção masculina tenta a medalha de bronze contra o Egito. Na TV: SporTV 2

3 Maratona - 12h30 A categoria T54 também terá brasileiras: Maria de Fátima Chaves e Aline Rocha. Na TV: SporTV 2

4 Rugby em cadeira de rodas - 12h30 Grandes favoritos no início do torneio, Estados Unidos e Austrália disputam a final. Na TV: SporTV 2

5 Cerimônia de encerramento - 20h Festa de despedida da Paralimpíada promete encantar que for ao Maracanã. Na TV: SporTV 2 e TV Brasil