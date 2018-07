Cinco eventos que você não pode perder neste sábado na Paralimpíada

Após perder a 5ª posição no quadro geral de medalhas da Paralimpíada, o Brasil segue em busca da recuperação para cumprir e meta do Comitê e terminar a competição no Top 5. No tênis de mesa e vôlei sentado, a esperança de de algumas medalhas de bronze. No futebol de 5, natação e atletismo, a expectativa é ainda maior e o Brasil sonha com mais alguns ouros no Rio de Janeiro. Saiba aqui o que você não pode perder neste sábado:

Tênis de Mesa - 12h00 Brasil sonha com 2 bronzes. No 1º jogo, meninas da classe 6-10 encaram a Austrália. Na TV: SporTV 2

Vôlei sentado - 16h30 Mais uma chance de bronze para o Brasil. O rival da seleção feminina será a Ucrânia. Na TV: SporTV 2

Futebol de 5 - 17h00 Aqui já é medalha garantida, mas a busca é por mais um ouro em disputa com o Irã. Na TV: SporTV

Basquete em cadeira de rodas - 17h30 É a hora da verdade! As seleções dos EUA e Espanha disputam a final entre os homens. Na TV: SporTV 3

Natação - 17h30 O sábado é o último dia de provas e os brasileiros buscam mais algumas medalhas. Na TV: SporTV 2