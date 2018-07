Classificado para a primeira final, Isaquias Queiroz quer três medalhas no Rio

Principal nome da canoagem de velocidade brasileira, Isaquias Queiroz teve uma grande estreia nos Jogos do Rio nesta segunda-feira, dia em que começou a disputar a primeira das três provas que fará na Olimpíada. Na eliminatória do C1 1.000m, ele fez o tempo mais rápido de sua bateria e se classificou direto para a final, que será disputada na terça. Após a prova, Isaquias não se fez de rogado e mandou o aviso: "Vim muito treinado pra cá pra buscar três medalhas, independente das cores".

O brasileiro fez o segundo melhor tempo da classificação geral, atrás apenas do alemão Sebastian Brendel, atual campeão olímpico dos 1.000m. "Na final, dá para ir um pouco mais forte e disputar com o Brendler, que é o cara a ser batido nessa Olimpíada", avaliou Isaquias. "Foi muito boa prova, eu gostei. Espero chegar e realizar um pouco melhor na final."

A disputa pela medalha acontece nesta terça, a partir das 9h. Além dessa prova, Isaquias Queiroz também irá disputar os 200m individual e os 1.000m da C2, realizada em dupla. Ele se diz preparado para encarar todas elas em busca de pódio.

"O atleta se dedica quatro anos para uma Olimpíada, e os quatro anos estão acabando. São mais cinco ou seis dias para acabar esses quatro anos. Foi muito cansativo, me dediquei muito. Nos últimos dias, eu estava com muita sede de competir, vim pra cá e chegou este momento. Quero executar bem e conseguir um feito histórico para o Brasil e para a canoagem", afirmou.

